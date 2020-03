Coronavírus deixa 40 alunos e professores da ESMAE no Porto em quarentena. Docente da escola está infetado

Cerca de 40 pessoas, alunos e professores, da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto estão de quarentena num isolamento preventivo por terem estado em contacto com um professor infetado com coronavírus. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado.



Um professor de 44 anos que deu aulas de fagote foi o quinto caso de infeção pelo Covid-19 a ser confirmado em Portugal e por isso, pelo menos 40 pessoas desta escola estão de quarentena num isolamento preventivo apesar de não apresentarem sintomas. O professor também deu aulas em Viana do castelo e na Covilhã.

O docente está internado desde esta terça-feira no Hospital de São João com situação clínica estável, mas esteve em contacto com algumas pessoas desta escola entre alunos, funcionários e professores .



Este homem deslocou-se no final de fevereiro à cidade de Bérgamo para lecionar uma masterclasse e terá sido nesta viagem que ficou infetado.



O presidente do Instituto Politécnico do Porto explicou que vai avaliar diariamente se a escola tem ou não condições para retomar a atividade normal sendo que não há para já uma data para retomar as atividade letivas.