Coronel da GNR constituído arguido no caso de Tancos

O coronel da GNR Taciano Teixeira Correia foi este sábado constituído arguido no processo do furto de armas de Tancos.O oficial, que liderava a investigação da GNR à data do furto e recuperação do armamento, foi detido no aeroporto de Lisboa, quando chegava de uma missão na República Centro-Africana, e encaminhado para o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.Presente a juiz, Taciano Teixeira Correia saiu em liberdade, mas está proibido de sair do país e também de contactar com os restantes arguidos do processo.