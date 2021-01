João Oliveira, coronel da GNR de 56 anos, foi escolhido pelo diretor-nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), general Botelho Miguel, como novo coordenador do Gabinete de Inspeção da instituição.



Sucede no cargo a João Ataíde, inspetor de carreira do SEF, que mereceu a reprovação da tutela ao dizer no Parlamento que nada encontrou de errado no centro de alojamento do aeroporto de Lisboa, após a inspeção que se seguiu à morte do ucraniano Ihor Homenyuk.

