Corpo a boiar no cais de Faro envolto em mistério

Quando foi encontrado, na água, sexta-feira de manhã, a cerca de 500 metros do cais comercial de Faro, o cadáver do homem dava ideia de estar ali há pouco tempo. No entanto, o corpo ainda não foi identificado e o mistério permanece por desvendar.Segundo oapurou junto do comandante Cortes Lopes, do Departamento Marítimo do Sul e Capitão do Porto de Faro, o alerta foi dado à Polícia Marítima de Faro por um popular que passou no local, cerca das 09h00. "O cadáver estava virado para baixo, vestido. Aparentava ter cerca de 40 anos e não apresentava quaisquer sinais de violência", revelou ao CM aquele responsável.O cadáver , que se encontrava perto da estrada, não tinha consigo qualquer identificação, desconhecendo-se qual a sua identidade e nacionalidade. Osoube, contudo, que as autoridades admitem que o mesmo possa ser estrangeiro.Logo após a descoberta do cadáver, a Polícia Marítima de Faro desencadeou investigações no sentido de tentar saber a sua identificação, tendo alertado para a situação a Polícia Judiciária, bem como a PS e a GNR, para o caso de terem notícia de qualquer desaparecimento.Uma vez que não havia sinais de violência no corpo, o Ministério Público deu ordem para que o mesmo, após confirmação do óbito por parte do delegado de Saúde, fosse removido para o Gabinete Médico Legal, em Faro, onde vai ser autopsiado para que sejam determinadas as causas exatas da morte.