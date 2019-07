Corpo encontrado carbonizado em carro em Arouca

Um corpo carbonizado foi encontrado no interior de uma viatura em Arouca, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro e da GNR, com a Polícia Judiciária a ser chamada para investigar a ocorrência."Um corpo carbonizado foi encontrado no interior de uma viatura na Serra da Freita. A viatura estava no alto na serra, junto ao radar militar", disse à Lusa fonte do CDOS, referindo que não existem mais informações sobre a vítima.Segundo a mesma fonte, o alerta para a ocorrência foi dado às 19h35."Foi chamada a Polícia Judiciária e o delegado de saúde ao local", acrescentou.Fonte da GNR confirmou a ocorrência, referindo que foram tomadas "todas as diligências necessárias" e chamada a Polícia Judiciária.