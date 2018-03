Corpo dá à costa em praia de Torres Vedras

Trata-se de um homem, de 66 anos, residente no concelho.

Por Lusa | 18:39

O corpo de um homem deu esta sexta-feira à costa na praia de Santa Helena (Santa Cruz), no concelho de Torres Vedras, disseram as autoridades.



O comandante dos Bombeiros de Torres Vedras, Fernando Barão, disse à agência Lusa que, pelas 16h30, os bombeiros foram chamados à praia por populares, que se aperceberam que havia "um corpo na ondulação junto à praia".



Chegados ao local, o corpo "já se encontrava na areia".



O corpo do homem, "não tinha sinais de andar há muitos dias no mar, mas há apenas algumas horas", detalhou.



Fernando Barão adiantou que os bombeiros apenas retiraram o corpo do local porque "a maré estava a encher", estando a cargo da Capitania de Peniche o transporte para o Instituto de Medicina Legal para autópsia.



Fonte da GNR disse à Lusa que a Polícia Marítima está responsável pela ocorrência, estando a proceder a averiguações nas imediações da praia.



O Comandante da Capitania de Peniche, Marco Augusto, disse à Lusa que foi possível identificar a vítima, por ter consigo os seus documentos.



Trata-se de um homem, de 66 anos, residente no concelho, cuja viatura foi também encontrada estacionada nas imediações da praia.



O responsável disse que todas as hipóteses estão a ser equacionadas na investigação a esta morte.



No local, estiveram uma ambulância, a viatura de resgate e respetiva equipa de salvamento em grande ângulo dos bombeiros.