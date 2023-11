Corpo de adolescente estava preso no lodo a 600 metros de casa

O corpo de Xuefeng Zhou, o adolescente de 16 anos desaparecido desde 30 de outubro, foi encontrado esta quarta-feira preso no lodo no rio Sorraia, junto à ponte de Porto Alto, Benavente. O menor, de ascendência chinesa, era procurado por bombeiros e GNR e o caso investigado pela PJ. Os inspetores estiveram esta quarta-feira no local de difícil acesso onde o corpo foi descoberto, ao final da tarde, por um pescador que lançara uma rede. O cadáver estava em decomposição e apenas a autópsia deverá indicar a causa da morte e se há crime ou foi acidente. Conhecido por Afonso ou ‘FonFon’, vivia com a irmã numa família de acolhimento. Desapareceu após sair para a escola, a 10 minutos de casa, e a tese de crime ganhava força. O corpo foi encontrado a 600 metros da habitação.