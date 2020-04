Corpo de cozinheiro que desapareceu no mar encontrado

O cadáver de Diogo Liberal, o cozinheiro de 36 anos que desapareceu no mar, sexta-feira à noite, quando pescava com um amigo entre o cabo Raso e o Guincho, Cascais, foi recuperado ontem à tarde por mergulhadores da Polícia Marítima.Depois de o dia de sábado se ter revelado infrutífero para as buscas feitas por Marinha, Força Aérea e bombeiros de Cascais, os trabalhos recomeçaram ontem de manhã. O cadáver de Diogo Liberal viria a ser encontrado já após as 13h00.O óbito foi atestado na Marina de Cascais. Os familiares continuam a receber apoio de um psicólogo da Polícia Marítima.