Corpo de estudante chega esta sexta-feira da Hungria

O corpo de Laura Angélica Bragança, a jovem de 16 anos que morreu após um acidente rodoviário enquanto participava no programa de intercâmbio Erasmus+, na Roménia, vai chegar esta sexta-feira a Portugal e irá a sepultar na localidade de Queiriz, em Fornos de Algodres, na Guarda, terra de onde são naturais os seus pais.A estudante da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, estava a caminho do aeroporto de Budapeste, na Hungria, com os restantes colegas, quando a carrinha onde seguia embateu violentamente num camião.O acidente aconteceu há uma semana, mas a trasladação do corpo ficou em suspenso enquanto não foi realizada a autópsia.O corpo da estudante do 10º ano está previsto chegar a Portugal pelas 13h00, e seguirá imediatamente para Queiriz, onde o enterro deverá ocorrer ao final da tarde."Chegámos a equacionar levar alguns alunos ao funeral, para prestar uma última homenagem à colega, mas os psicólogos desaconselharam e disseram que era contraproducente expor os jovens a mais dor, já que não estão, psicologicamente, em condições", disse aoFrancisco Soares, diretor do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.No entanto, o diretor e alguns membros da direção da escola vão estar presentes nas cerimónias fúnebres, tal como o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.Já Diogo Bettencourt, o jovem que também seguia na carrinha e fraturou a omoplata, está a recuperar em Faro.