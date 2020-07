Corpo de homem carbonizado encontrado em viatura todo o terreno a arder em Leiria

Um homem morreu carbonizado dentro da viatura todo-o-terreno este sábado, na localidade de Barreiria, na União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, em Leiria.

Para já não são conhecidas as causas da morte. Por volta das 16h00, os bombeiros foram chamados para combater um incêndio florestal naquela zona.





E, "quando realizavam os trabalhos de reconhecimento, encontraram a viatura todo-o-terreno ardida e com um ocupante no interior", explicou aoum operador do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.Segundo apurou o, o condutor terá tido um acidente com o carro que depois se incendiou. As chamas alastraram depois ao mato adjacente.A GNR tomou conta da ocorrência mas a investigação ao caso deverá passar para a competência da Polícia Judiciária.O incêndio foi entretanto extinto.No combate estiveram envolvidos 54 bombeiros de várias corporações apoiados por 13 veículos e um meio aéreo.