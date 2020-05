Corpo de homem de 60 anos encontrado em praia da Figueira da Foz

O cadáver de um homem com cerca de 60 anos foi detetado na manhã desta quarta-feira numa zona de rochedos na praia do Cabo Mondego, na Figueira da Foz, disse à agência Lusa o comandante do porto.

De acordo com João Lourenço, o alerta, dado à Capitania pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, apontava para a existência de um corpo nos penedos de Buarcos - no areal entre a praia da Tamargueira e o Cabo Mondego - que ficam visíveis durante a maré baixa.

Com a maré a subir e o corpo localizado nas rochas, mas numa zona de rebentação das ondas, o resgate foi efetuado por mar, com recurso a duas embarcações da Polícia Marítima, explicou o comandante do Porto da Figueira da Foz.