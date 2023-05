O corpo de um homem foi encontrado esta manhã, pelas 10h00, a boiar na ria de Alvor, em Portimão.O alerta foi dado por um popular que viu o corpo na água. Foram de imediato desencadeadas buscas pela Polícia Marítima e pela embarcação Salva-Vidas de Ferragudo que culminaram com o resgate do corpo.A autoridade de saúde foi contactada para confirmar o óbito.A Polícia Judiciária foi alertada e vai investigar as causas da morte.