Corpo de homem encontrado a boiar no mar da praia Formosa na Madeira

O corpo de um homem apareceu esta segunda-feira a boiar na praia Formosa, no Funchal, e foi recolhido por uma embarcação da Marinha, indicou o comandante da Zona Marítima da Madeira.

"Cerca das 17h00, fomos informados pelos nadadores-salvadores da praia Formosa para o avistamento de um corpo na água e deslocámos uma embarcação para o local", disse Rui Teixeira à agência Lusa, explicando que o cadáver foi recolhido e transportado para o cais 8, no porto do Funchal.

De acordo com o comandante da Zona Marítima da Madeira, não foi ainda possível apurar a identidade do homem, nem as causas da morte.

A operação envolveu tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal e elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal.