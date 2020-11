O corpo de um homem, com cerca de 60 anos, foi avistado no rio Douro, em Gaia, esta tarde por um casal que se encontrava ali e por um vigilante de uma companhia de cruzeiros. O alerta foi dado às 17h00 para o 112.



Para o local foram os Bombeiros Sapadores de Gaia e Coimbrões e a Policia Marítima do Douro que removeu o corpo e o transportou até ao cais flutuante de Vila Nova de Gaia.





Aguarda-se agora a chegada da Polícia Judiciária que vai investigar as circunstâncias.