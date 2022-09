As circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem, cujo corpo foi esta quinta-feira encontrado a boiar no rio Douro, junto ao cais da Ferradosa, São João da Pesqueira, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária de Vila Real.



O homem, que aparenta ter cerca de 40 anos, apresentava ferimentos na zona da cara e do pescoço, o que poderá indiciar causas violentas.









