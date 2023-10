O corpo de um homem, com cerca de 65 anos, foi encontrado a boiar no rio Este em Arnoso, Santa Eulália, Vila Nova de Famalicão, este domingo à tarde.O alerta foi dado às 16h39, por um popular.Ao que oapurou, o corpo pertence a um homem que morava sozinho e não era visto há alguns dias.No local estão os bombeiros Voluntários Famalicenses e a GNR. A Polícia Judiciária realizou perícias no local e vai realizar diligências.O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.