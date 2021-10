O corpo de um homem de cerca de 50 anos foi encontrado dentro de um edifício de uma antiga construtora em São Mamede de Infesta, em Matosinhos.Ao que oapurou o homem terá sido degolado com uma motosserra. O corpo foi encontrado por um familiar do homem.A Polícia Judiciária do Porto está no local para investigar.O alerta foi dado pelas 10h00 desta terça-feira.