Corpo de homem encontrado em praia de Espinho

O corpo de um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado, esta manhã, na praia do Pau da Manobra, em Silvalde, Espinho.O cadáver ficou preso nas rochas do esporão e teve de ser resgatado pelos bombeiros do Concelho de Espinho. A Polícia Marítima do Porto e o INEM de Gaia/Espinho estão no local, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia.O corpo vai ser levado para o instituto de medicina legal do Porto. O óbito confirmado no local pelo delegado de saúde de Gaia.