Corpo de homem encontrado esfaqueado e queimado em Vila Nova de Gaia

Pedro da Silva Monteiro, de 35 anos, que estava referenciado pelas autoridades por assaltos e furtos, foi esta segunda-feira de manhã encontrado morto numa zona de mato junto a uma fábrica na estrada Rainha, em Serzedo, Vila Nova de Gaia. Estava parcialmente carbonizado da cintura para baixo e tinha golpes de faca no pescoço.A Polícia Judiciária do Porto esteve no local a fazer perícias e investiga o caso. Tudo leva a crer que Pedro da Silva ... < br />