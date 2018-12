Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem encontrado na praia de Caxias

Cadáver foi avistado na água por populares que deram o alerta.

10:53

Um corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira na praia de Caxias, concelho de Oeiras.



O alerta foi dado por populares por volta das 9h30. O homem terá sido visto com vida por volta das 8h30, quando caminhava na praia com um toalha e chinelos. Deixou de ser visto, mas foi depois encontrado a boiar no mar, junto à zona de rebentação.



A vítima terá entre 25 a 30 anos.



Foram acionados meios de socorro dos bombeiros locais, mas a vítima já não tinha sinais vitais. A morte terá acontecido há poucas horas.



A área está sob jurisdição da Polícia Marítima, mas a PJ foi chamada ao local.