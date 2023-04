Pescador morre na Nazaré após embarcação se virar no mar

Um pescador morreu esta sexta-feira na Nazaré quando a embarcação em que se encontrava a pescar naufragou, perto da Praia de S. Gião, informou a Capitania do Porto da Nazaré. O alerta foi dado por volta das 10h30.

O homem, de 57 anos, "dedicava-se à pesca local, tinha várias décadas de experiência, saia para o mar habitualmente sozinho e sofreu um acidente em que o barco se virou, próximo da Praia de S. Gião (no concelho da Nazaré, no distrito de Leiria), por razões ainda desconhecidas", disse à agência o comandante do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo.

A embarcação, com menos de 10 metros, registada no Porto da Nazaré, foi avistada por um popular que alertou as autoridades.

Uma patrulha da Polícia Marítima, que se encontrava perto do local "iniciou de imediato as buscas em terra", afirmou o comandante da Capitania, acrescentando que foi também acionada a embarcação da Estação Salva Vidas da Nazaré para as buscas no mar.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informou que "à chegada ao local foram de imediato iniciadas buscas por terra, pela Polícia Marítima e pelos Bombeiros Voluntários, e por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas".

O corpo foi posteriormente detetado e recolhido pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, que o transportaram para o Porto da Nazaré.

O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, após indicações do Ministério Público.

No local estiveram meios da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas e dos bombeiros da Nazaré que colaboraram nas buscas em terra.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.