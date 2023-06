Um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado morto esta sexta-feira no porto pesca da Póvoa de Varzim. O alerta foi dado por dois pescadores por volta das 10h00, que viram um corpo a boiar na água.Para o local foram acionados elementos da Polícia Marítima, dos bombeiros e da Polícia Judiciária.Efetuam-se agora as operações para remover o cadáver do local. A PJ tenta apurar as circunstâncias da morte do indivíduo.