Corpo de homem encontrado no rio Mondego em Coimbra

O corpo do homem desaparecido na quarta-feira foi encontrado esta quinta-feira, no rio Mondego, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O corpo foi retirado do rio, na zona do Parque Verde do Mondego, pelas 16h30 desta quinta-feira, por uma equipa dos Bombeiros Sapadores daquela cidade, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o desaparecimento do homem, com cerca de 70 anos de idade, foi dado pelas 20h00 de quarta-feira, acrescentou fonte dos bombeiros.

Além de elementos dos sapadores de Coimbra, foram mobilizados para o local meios do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e da PSP (Polícia de Segurança Pública) de Coimbra.