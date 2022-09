Corpo de homem encontrado em armazém nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo

O corpo de um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado num armazém dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. O alerta foi dado às 17h07 e os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foram acionados para o local.Ao que tudo indica, o homem terá sido atingido no peito por um tubo enquanto trabalhava nos estaleiros da WestSea. Foi alvo de manobras de Reanimação mas não resistiu à gravidade dos ferimentosA Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.A Polícia Judiciária foi também acionada para o local para investigar as circunstâncias da morte.A Autoridade para as Condições de Trabalho, foi chamada ao local.