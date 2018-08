Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem nu encontrado no mato

Cadáver descoberto por homem que passava. Estava sem roupa e não tinha identificação.

Por Pedro Galego | 01:30

Um corpo de um homem, em muito avançado estado de decomposição, foi encontrado, esta sexta-feira de manhã, numa zona de mato, perto do cruzamento da EN372 com a municipal 1070, próximo de Santo António do Alcórrego, no concelho de Avis. O cadáver não tinha roupa, nem qualquer identificação. A PJ tenta agora perceber as circunstâncias em que este homem morreu.



"Devido ao estado em que se encontra o cadáver, não é possível nesta fase dizer com certeza se existem indícios de crime. O facto de estar despido levanta algumas suspeitas, mas é prematuro estabelecer conclusões", disse ao nosso jornal fonte policial.



A descoberta macabra foi feita por um popular, às primeiras horas da manhã de ontem, enquanto passava pelo local.

"A pessoa sentiu um cheiro intenso. Ao aproximar-se, percebeu que era o corpo de uma pessoa e alertou a GNR de imediato", disse ao CM fonte da guarda. A patrulha foi ao local e perante o cenário foi chamada a Polícia Judiciária, a quem compete a investigação.



"O delegado de saúde confirmou o óbito, mas o estado em que se encontrava o corpo nem sequer permite a indicação de uma idade aproximada, há apenas a certeza de que se trata de um indivíduo do sexo masculino", acrescentou a mesma fonte.



Os inspetores da PJ destacados para o local recolheram os indícios necessários para a investigação, que só poderá conhecer avanços significativos com o resultado da autópsia, que será realizada no gabinete de Medicina Legal de Portalegre, para onde seguiu o corpo.



PORMENORES

Desaparecidos

As autoridades tentam cruzar a informação recolhida no local com a base de dados de pessoas desaparecidas para tentar chegar à identificação do cadáver ontem encontrado em Avis.



Cadáver removido

O cadáver foi removido do local pelos bombeiros de Avis às 16h30, após as perícias policiais. Os trabalhos das autoridades começaram pouco depois do alerta, que foi dado pelas 09h00.



Calor

As altas temperaturas que se têm feito sentido na região contribuíram para o elevado estado de decomposição do cadáver. Segundo fonte policial, a morte deverá ter acontecido há algumas semanas.