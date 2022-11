Corpo de homem resgatado do rio Lima em Viana do Castelo

O cadáver de um homem de 59 anos foi removido do rio Lima, na zona do Porto de Mar, em Darque, Viana do Castelo, na madrugada desta quinta-feira.



O alerta foi dado pouco antes das 02h00. Ao local acorreu a Polícia Marítima de Viana do Castelo, o INEM, assim como os Bombeiros Voluntários da Cidade.

As circunstâncias em que o homem caiu às águas ainda estão a ser apuradas pelas autoridades que registaram o caso como afogamento.

O corpo do homem foi removido para o Gabinete Médico-Legal do Hospital de Viana do Castelo para ser autopsiado.