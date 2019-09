O corpo de um homem foi este domingo retirado de um poço de água de rega na Achada da Cruz, no concelho do Porto Moniz, Madeira, confirmou fonte dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz (BVSVPM).A ocorrência deu-se pelas 09h30, tendo o homem caído de uma altura estimada em dois metros, mas as causas da queda são desconhecidas.A vítima, de 70 anos, é natural do Porto Moniz, no norte da Madeira.A Policia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.