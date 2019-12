Corpo de idosa assassinada no dia de Natal ainda por autopsiar

A autópsia à idosa de 98 anos assassinada no dia de Natal no centro do Barreiro não foi realizada ontem por falta de autorização do Ministério Público, apurou ojunto de fonte da Medicina Legal, que adiantou que o exame apenas será efetuado "na melhor das hipóteses" segunda-feira.Tal como oontem noticiou, a mulher foi morta (a PJ suspeita que por asfixia) durante um assalto à sua casa. A investigação aguarda a autópsia para confirmar a causa da morte e se há agressões que não foram identificadas na inspeção visual ao corpo.Mesmo sem autópsia, a investigação estava ontem a decorrer para identificar os assaltantes.