Corpo de idosa encontrado em rio na Lousada

Vítima estava desaparecida desde domingo à tarde.

11:53

O corpo de uma idosa, de 82 anos, que estava desaparecida desde domingo à tarde foi encontrado esta segunda-feira de manhã no leite de um rio em Macieira, na Lousada, a 500 metros da casa onde vivia. O óbito foi declarado no local.



O alerta para o desaparecimento foi dado por volta das 17h40, após ter sido vista pela última vez às 15h00 enquanto se dirigia para o local onde foi encontrada.



As buscas organizadas pelos Bombeiros Voluntários e pela GNR começaram de imediato, mas foram suspensas durante a noite devido às condições climatéricas adversas.



O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel onde será examinado e determinadas as causas da morte.