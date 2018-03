Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de idoso encontrado em apartamento no Barreiro

Homem já não era visto desde a noite da passagem de ano.

17:24

Foi encontrado um cadáver num apartamento no Barreiro, esta quinta-feira.



O homem já não era visto desde a noite da passagem de ano.



No final do ano, um amigo chegou mesmo a fazer queixa da ausência no final de janeiro, após queixas de mau cheiro no local, mas as autoridades só esta quinta-feira foram até casa do homem e comprovaram o óbito.



Segundo contaram ao CM vizinhos da vítima, o homem em causa tinha alguns problemas de saúde.