Corpo de idoso morto na Calheta resgatado mais de 24 horas depois

Equipa de resgate em altitude teve de passar a noite com o corpo na falésia.

16:25

O corpo do idoso que morreu após cair de uma falésia de uma altura superior a 100 metros na Calheta, Madeira, esta segunda-feira à tarde, só foi resgatado mais de 24 horas depois.



Foi na terça-feira que os bombeiros da Calheta começaram as operaçõe de recolha do corpo e a equipa de resgate em altitude teve de passar a noite com o corpo na falésia. Só na manhã desta quarta-feira é que, com o apio da Marinha, foi possível colocar o cadáver da vítima, de 82 anos, numa embarcação da Marinha e trazê-lo para a Marina da Calheta, pelas 15h10.