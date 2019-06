Agentes do Corpo de Intervenção da PSP reúnem-se esta quarta-feira no quartel-sede desta unidade, na Calçada da Ajuda, Lisboa, para debater a falta de efetivo, o que leva a um excesso de horário de trabalho.Os polícias vão abordar também as más condições de alojamento de que usufruem, bem como a necessidade de aumento das ajudas de custo.No fim da reunião está previsto um protesto, com os agentes a envergarem t-shirts pretas.