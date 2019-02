Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de jovem cozinheira retirado 10 horas após morte na Madeira

Carina Marlene ficou soterrada em restaurante numa escarpa.

Por Sara G. Carrilho | 08:59

Dez horas depois de ter morrido, soterrada e esmagada, na derrocada de uma escarpa para a cozinha do restaurante onde trabalhava, na Calheta, Madeira, o corpo de Carina Marlene, de 22 anos, foi retirado dos escombros, ainda na noite de sábado, pelas 23h30.



Mais de 50 operacionais participaram na arriscada operação, que só foi concluída já depois da 01h00 da madrugada de domingo. Antes de retirarem o corpo de Carina, os responsáveis saíram do local destruído para avisar os familiares, que não contiveram as lágrimas.



O acidente, fatal para a única cozinheira do Rocha Mar, na Marina da Calheta, ocorreu pelas 13h15 de sábado. Na sala do restaurante estavam a gerente e dois clientes que escaparam ilesos e alertaram as autoridades. O restaurante fica na extremidade de uma escarpa onde decorrem obras de consolidação até ao final de março, o que encerrou todos os estabelecimentos da zona, menos o Rocha Mar.



No sábado, o dono do edifício tinha apontado o dedo ao governo por não ter sido informado para encerrar o espaço, mas o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas disse que foi o dono a opor-se a obras. Afirmou que em 2012 queriam expropriar o espaço para fazer trabalhos, mas o proprietário recusou negociar.



Após a tragédia, para garantir a segurança, foram provocadas derrocadas que destruíram duas casas, do dono do prédio e de uma família, já realojados. No domingo continuaram trabalhos no local. O acidente está a ser investigado.