Corpo de jovem de 16 anos desaparecida encontrado por popular em praia no Porto

O corpo de Amélie Bastos, de 16 anos, foi encontrado por um popular, esta terça-feira, ao final da tarde, junto à praia dos Ingleses, no Porto, numa altura em que as buscas já tinham sido suspensas devido às condições de visibilidade. A jovem foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira junto ao Campo Alegre, no Porto, num autocarro com destino ao Mercado da Foz.Sem notícias da adolescente, que entretanto ficou incontactável, a família alertou as autoridades e lançou um apelo nas redes sociais. As operações de busca decorreram entre a Foz do Douro e o Cais dos Carreiros e mobilizaram vários operacionais da Polícia Marítima do Douro e de Leixões e dos Bombeiros Sapadores do Porto, com o apoio de meios aéreos - drones - , terrestres e marítimos. Durante o dia foram encontradas duas peças de roupa e uma mochila, junto à praia da Luz, que a família confirmou serem de Amélie.Com o anoitecer as buscas foram suspensas, mas por volta das 19h15 o corpo da jovem foi encontrado por um popular, na praia dos Ingleses, no Porto. O cadáver foi levado para autópsia. As autoridades investigam as causas da morte.