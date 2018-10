Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de jovem de 16 anos encontrado em Oeiras

Vítima estava a tomar banho no Rio Tejo, em zona não vigiada da Trafaria quando desapareceu, a 25 de setembro.

Por J.T. | 09:23

O corpo do jovem, de 16 anos, que desapareceu a 25 de setembro da zona da Cova do Vapor, na Trafaria, em Almada, foi encontrado esta quinta-feira junto a Paço de Arcos, no outro lado do rio Tejo.



O jovem desapareceu após ter ido tomar banho numa zona não vigiada com dois amigos, que foram resgatados. Apesar dos esforços e de todos os meios disponibilizados na altura, não foi possível encontrar o menor.



O corpo acabou por ser encontrado pela hora de almoço desta quinta-feira e recolhido, segundo confirmou o capitão Coelho Gil, do Porto de Lisboa. Disse ainda que o corpo foi identificado.