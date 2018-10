Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de jovem de 25 anos resgatado na Ponta de São Lourenço na Madeira

Vítima natural do Caniçal, concelho de Machico, encontrava-se sozinha e deixara uma carteira no penhasco.

Por Lusa | 10:38

A Capitania do Porto do Funchal resgatou, no final de quarta-feira, um corpo de uma jovem de 25 anos na base da falésia junto ao Miradouro da Prainha, na Ponta de São Lourenço, no extremo leste da Madeira.



Segundo um comunicado emitido esta quinta-feira de madrugada, o alerta foi dado cerca das 19h41 horas de quarta-feira "via telefone para o Subcentro de Coordenação de Buscas e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) através do Serviço Regional de Proteção Civil solicitando apoio para buscas na orla marítima atendendo que existiam indícios da possível queda de uma pessoa num penhasco na zona do Miradouro da Prainha".



"O corpo foi localizado cerca das 20h26 pela equipa dos Bombeiros Municipais de Machico tendo-o posteriormente resgatado da base da falésia, após o óbito ter sido confirmado pelo Delegado de Saúde", conclui o comunicado.



Segundo os Bombeiros de Machico, o corpo resgatado é de uma mulher natural do Caniçal, concelho de Machico, encontrava-se sozinha e deixara uma carteira no penhasco.



Um indivíduo que se encontrava na praia foi quem presenciou a queda e alertou as autoridades, de acordo com fonte dos bombeiros.



A Capitania do Porto do Funchal, a Policia Marítima do Funchal, o Subcentro de Coordenação de Buscas e Salvamento Marítimo do Funchal, o Serviço Regional de Proteção Civil, o SANAS - Associação Madeirense para Socorro no Mar e os Bombeiros Municipais de Machico foram as entidades envolvidas na operação de resgate.