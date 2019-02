Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de jovem encontrado carbonizado em acampamento de Barcelos

Incêndio que provocou a morte do homem aconteceu durante a madrugada deste sábado.

12:14

Um jovem de 25 anos foi encontrado carbonizado durante a manhã deste sábado, dentro de um barracão no acampamento onde habitava em Fornelos, Barcelos, distrito de Braga.



O alerta foi dado ao início da manhã deste sábado, quando os familiares se aperceberam que o 'quarto' onde o jovem habitava teria sido totlamente consumido pelas chamas.



Segundo o que a CMTV conseguiu apurar no local e junto dos familiares da vítima, o jovem coletava lixo dentro do barracão que ficou totalmente destruído.

As mesmas fontes avançam que o incêndio poderá ter surgido na sequência do homem ter fumado um cigarro ou acendido uma vela e ter-se-á propagado rapidamente devido ao lixo no interior.



A GNR e os Bombeiros estão no local.