O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado, pelas 09h30 desta quarta-feira, no fundo de uma arriba entre as praias de Ribeira D’Ilhas e do Cavalinho, na freguesia de Santo Isidoro, Mafra.

A Autoridade Marítima e os bombeiros realizaram o resgate. Pode tratar-se de um jovem que estava desaparecido desde terça-feira.

A Polícia Judiciária foi chamada para analisar as circunstâncias da queda fatal.