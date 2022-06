Um homem com cerca de 20 anos foi encontrado morto na praia de Carcavelos, perto do restaurante a 'Pastorinha'. Segundo oapurou o corpo encontrava-se no areal, junto à água.No local está a Polícia Marítima e uma viatura médica do Hospital de Cascais.O alerta foi dado pelas 5h00 da madrugada.