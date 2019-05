Corpo de Laura espera autópsia na Hungria

O corpo de Laura Bragança, a estudante de 16 anos, de Faro, que morreu num acidente de viação, sexta-feira, perto de Budapeste, na Hungria, só deverá ser transladado para Portugal na próxima semana.As autoridades ainda estão à espera da autópsia, que apenas será realizada na segunda ou terça-feira.A informação foi avançada aopor Francisco Soares, diretor do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, onde Laura estudava.O outro aluno que também sofreu ferimentos no acidente vai "continuar internado até segunda-feira [amanhã]", acrescentou Francisco Soares, referindo que este estudante tem "uma fratura num omoplata".O jovem está a ser acompanhado pelos pais, que, ainda na sexta- -feira, foram para a Hungria. Também nesse dia, a mãe de Laura, com um filho, viajou para Budapeste, onde espera ver o corpo da filha no início da próxima semana.Laura fazia parte de um grupo de estudantes que esteve na Roménia num intercâmbio escolar no âmbito do programa Erasmus+.O acidente aconteceu pelas 04h00 locais, quando o grupo, num total de seis alunos e dois professores, era transportado para o aeroporto de Budapeste onde iria apanhar o avião para Portugal.De acordo com Francisco Soares, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português comprometeu-se a pagar as viagens para a Hungria dos pais de Laura e dos pais do colega ferido.O acidente terá resultado da colisão da carrinha em que seguiam com a traseira de um pesado de mercadorias.Na Bênção das Fitas da Universidade do Algarve, ontem, foram feitos 30 segundos de silêncio em memória de Laura. O pai é professor na instituição.