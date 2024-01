Corpo de Maria de Fátima ficou 13 dias na morgue porque PSP não quis alarmar a família

O corpo de Maria de Fátima Araújo, desaparecida no final de novembro, em Lisboa, esteve 13 dias na morgue em Cascais, quando a família ainda fazia buscas. Foi com surpresa que terça-feira receberam uma chamada do Gabinete de Medicina Legal para ir reconhecer o corpo, que tinha sido descoberto no dia 28 de dezembro numa horta, em Carnaxide. O cadáver foi encontrado numa zona erma, de difícil acesso, em “elevado estado de decomposição e coberto de lama”, conta aouma familiar de Fátima.