Corpo de mulher aparece na praia do Osso da Baleia em Pombal

O cadáver de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado esta terça-feira de manhã a sul da praia do Osso da Baleia, concelho de Pombal, em circunstâncias que estão ainda a ser apuradas pelas autoridades.O corpo estava junto à linha de água, de bruços e vestido da cintura para baixo, tendo sido localizado por um grupo de pessoas que fazia uma caminhada pela praia.O piquete da Polícia Marítima da Figueira da Foz recebeu o alerta pelas 09h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, tendo-se deslocado de imediato para o local, onde já se encontrava uma patrulha da GNR. Foi também acionada uma equipa da Polícia Judiciária de Coimbra, que esteve a fazer diligências com o objetivo de apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte, bem como identificar a mulher, que ontem ainda permanecia desconhecida.Por volta das 13h00, o corpo foi removido da praia, numa maca de resgate dos Bombeiros Voluntários de Pombal e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, onde hoje deverá ser autopsiado.