O corpo de uma mulher, com cerca de 45 anos, foi encontrado esta quinta-feira no Rio Pinhão, em Vila Real.Ao que oapurou, a vítima estaria desaparecida desde quarta-feira.O corpo foi encontrado pelas equipas que estavam no local a realizar buscas, tendo o óbito sido declarado no local.De acordo com informação desponibilizada pelo site da Proteção civil, encontram-se no local 17 operacionais da GNR, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Pinhão apoiados por oito veículos, entre eles a Viatura Médica de Vila Real.