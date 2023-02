Detido suspeito de matar duas mulheres por rejeição sexual

O homem suspeito de matar Josiele Rodrigues – a mulher de nacionalidade brasileira que estava desaparecida no Algarve desde o início de dezembro – estará também envolvido no homicídio de Sandra Andrade, a motorista de TVDE que foi encontrada desmembrada dentro de uma mala em Almancil, também no Algarve.

O corpo de Josiele Rodrigues, de 25 anos, desaparecida em Quarteira desde o dia 6 de dezembro, foi encontrado em avançado estado de decomposição, queimado e com indícios de violência, numa zona de mato em Ourique.



CM apurou, o homem é também suspeito da morte de Sandra Andrade.



O suspeito já teria sido identificado e ouvido pela Polícia Judiciária (PJ), mas não existiam provas suficientes para colocá-lo em prisão preventiva pelo crime de homicídio.



As motivações para o homicídio de Sara Andrade, motorista da TVDE, ainda não são conhecidas, mas ao que o CM apurou, poderão ser semelhantes às que levaram à morte de Josiele.



O corpo de Sara Andrade foi encontrado desmembrada dentro de uma mala, em agosto do ano passado, e o de Josiele foi encontrado no início de janeiro, queimado e com sinais de violência, numa zona de mato em Ourique.



Em ambos os crimes, o suspeito tentou dificultar o trabalho das autoridades.



Josiele vivia em Lisboa há um ano e tinha-se mudado recentemente para o Algarve, por motivos de trabalho. A mulher tinha sido vista pela última vez no dia 6 de dezembro, mas o alerta para o desaparecimento foi dado por amigos no dia 13 desse mês.