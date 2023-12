O corpo de uma mulher, na casa dos 40 anos, foi encontrado a boiar junto ao Estuário da Foz do Douro, em Vila Nova de Gaia, este domingo.O alerta foi dado pelas 12h30 e os Sapadores de Gaia, com o apoio do INEM, foram acionados para o local. O corpo foi levado para o Cais dos Banhos junto à Alfândega do Porto.Ao que oapurou, não existirá nenhuma mulher desaparecida na zona. Não existem indícios de crime, mas a Polícia Marítima está a investigar o caso.