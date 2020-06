Corpo de mulher encontrado a boiar no rio Cávado em Barcelos

O corpo de uma mulher foi encontrado a boiar no rio Cávado, em Barcelos, esta terça-feira.A vítima tem cerca de 50 anos e ainda não foi identificada.O corpo foi avistado por um bombeiro, que deu o alerta.A Polícia Judiciária encontra-se no local.O alerta foi dado pelas 12h50.Os bombeiros Barcelos já retiraram o corpo do rio.Em atualização