Corpo de mulher encontrado a boiar no rio Séqua em Tavira

As autoridades estão a investigar o caso de uma mulher que foi encontrada a boiar no rio Séqua, em Tavira. A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação e levada ao Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, onde o óbito viria a ser confirmado.O corpo foi avistado por volta das 15h20 de terça-feira, cerca de 1 quilómetro a norte de Tavira, num local conhecido como Sítio da Gatoa. Bombeiros e INEM, tal como a GNR, foram rápidos a chegar e a retirar a mulher da água.Contudo, já pouco havia que fazer. Sem que fosse encontrado qualquer cartão de identificação, as autoridades ainda estão a tentar descobrir a identidade da mulher. Pelo corpo, aparenta tratar-se de uma mulher com cerca de 50 anos. A vítima apresentava, como único ferimento visível, um golpe no lábio que, no entanto, não terá sido a causa da morte. Também não há conhecimento de qualquer desaparecimento na zona.A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foi notificada da situação e, confirmou ao, está a acompanhar o caso, apesar de oficialmente ainda não ter iniciado uma investigação. Até porque por determinar estão igualmente as causas da morte - a autópsia, a realizar no Gabinete Médico-Legal de Faro, poderá ajudar a perceber o que provocou o óbito da mulher e se se tratou ou não de um crime.A descoberta do corpo - por populares - provocou alguma perplexidade na cidade de Tavira, que aumentou quando foi revelado que a identidade da mulher era desconhecida.O rio Séqua nasce na serra do Caldeirão e desagua em Tavira. No entanto, quando chega à cidade, o curso de água ganha o nome de rio Gilão. O corpo foi encontrado ainda no Séqua.Depois do alerta para a presença do corpo nas águas, para o local foram 10 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros de Tavira, do INEM e da GNR. A PJ foi alertada para a situação.