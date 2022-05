Corpo de mulher encontrado dentro de carro no Porto. PJ investiga

Foi encontrado o corpo de uma mulher de 46 anos, natural de Viana do Castelo, num carro na Rua do Ouro, no Porto, esta terça-feira.Ao que oapurou, já foi feita a remoção do cadáver.

Neste momento, decorrem as perícias no local por parte da Polícia Judiciária do Porto, embora não haja indícios de crime.



O facto de esta mulher ser de Viana do Castelo leva as autoridades a supor que umas das hipóteses será a de que esta mulher tenha vindo adquirir produtos estupefacientes ao Porto e estaria no local onde foi encontrado o corpo a consumi-los.



O alerta foi dado às 8h da manhã para a PSP do Porto.