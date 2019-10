Corpo de mulher encontrado dentro de mala em Arruda dos Vinhos

O corpo de uma mulher entre os 30 e os 40 anos de idade foi encontrado dentro de uma mala de viagem na Rua Fonte Duro, na Vila de Arruda dos Vinhos, em Lisboa, durante a tarde desta quarta-feira.Segundo oconseguiu apurar, a mala foi encontrada no meio de uma rua, junto a uma zona habitacional. A GNR foi chamada ao local e, de acordo com o cenário encontrado, foi acionada uma equipa da Polícia Judiciária.A mala terá sido encontrada por um cidadão num caminho pedonal de acesso à Urbanização Fonte do Ouro. A vítima não tinha qualquer identificação junto do corpo. A vítima encontrava-se em posição fetal, embrulhada dentro de um lençol.Algumas testemunhas locais afirmam ter visto um homem a arrastar a mala para o local.As diligências estão a ser feitas desde as 14h00. Cerca das 18h15, encontravam-se no local os Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos (a remover o corpo), a GNR e a PJ, que está a investigar o crime.Em atualização