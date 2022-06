Mulher encontrada morta dentro de casa remexida em Odivelas

O corpo de uma mulher foi encontrado na noite desta quarta-feira numa casa na Avenida D. Dinis, em Odivelas.



A habitação apresentava sinais de ter sido assaltada, com vários objetos remexidos. Segundo apurou o Correio da Manhã faltava ouro e uma carteira na habitação da vítima.





Segundo o filho revelou ao, a mulher estava deitada de barriga para baixo e com sangue à sua volta. Foi esta a visão do testemunha assim que chegou a casa da mãe.O alerta foi dado entre as 23h30 e as 00h00.A PSP e a Polícia Judiciária foram acionadas para o local.

Em atualização